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بالفيديو.. جريان واديين في غات والشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 08:27 صباحا
بالفيديو.. جريان واديين في غات والشاطئ
جريان وادي امبارك من جبل الحساونة في منطقة الشاطئ جنوب غرب ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، صباح اليوم الأحد، بدء جريان واديين في جنوب غرب البلاد، على خلفية تحذيره السابق من جريان سيول في المنطقة الجنوبية.

وبث المركز تسجيلا مصورا وصورا لتحرك وادي امبارك من جبل الحساونة في منطقة الشاطئ جنوب غرب ليبيا، وكذلك تحرك وادي إسين بمدينة غات. بينما أعلنت هيئة السلامة الوطنية، الأحد، حالة الطوارئ القصوى في جميع فروعها.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ حالة الطوارئ القصوى بكل فروعه في المنطقة الجنوبية، بهدف دعم فروعه في بلديات غات والبركت وتهالة والعوينات وإسين وفيوت، وتقديم كل الخدمات الطارئة والعاجلة في مجال الإسعاف والإخلاء إن تطلب الأمر.

تعليمات الدبيبة  
وأصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لتفادي وقوع أي أضرار بشرية أو مادية في غات والجنوب الليبي.

وفي رسالة من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، إلى وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، وجه الدبيبة بالتواصل مع مصلحة الأرصاد الجوية، لمتابعة المتغيرات الجوية أولا بأول، وكذلك التواصل مع عمداء البلديات ومختاري المحلات بمنطقة غات وما جاورها، لتشكيل غرفة عمليات من أجل متابعة أي أحداث قد تنجم جراء هطول الأمطار وجريان الأودية.

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إخلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية
كما نصت تعليمات الدبيبة على التنسيق مع وزارة الداخلية في إخلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية، لمنع أي أضرار بشرية، وتنبيه مالكي المواشي بالخروج من مسارات الأودية، وتكليف البلديات بتنظيف مجرى الأودية المتوقع جريانها من أي مخلفات أو عوائق تعيق حركة جريان المياه.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى مخاطبة الشركة الليبية القابضة للبريد والاتصالات، للمباشرة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل منع حدوث انقطاعات في الاتصالات، والتواصل مع الشركة العامة للكهرباء، للتأهب وتسخير الإمكانات اللازمة من أجل تفادي حدوث انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة غات والمناطق المجاورة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والأجهزة كافة ذات العلاقة، لاتخاذ أي إجراءات.

جريان وادي إسين بمدينة غات جنوب ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
جريان وادي إسين بمدينة غات جنوب ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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