الأرصاد تحذر من جريان سيول بعض الأودية في جنوب غرب ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، فرصة لهطول أمطار رعدية جيدة على بعض مناطق الجنوب الغربي اليوم وغدا، محذرا من جريان سيول بعض الأودية، وداعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا، خاصة يوم الثلاثاء، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الجبل الأخضر، وقد تصحبها خلايا رعدية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: تتكاثر السحب الرعدية على فترات هذا اليوم وغدا، ويصحبها هطول أمطار جيدة على بعض مناطق «غات، والجفرة، وهون، والفقها، والهروج، وسبها، وبراك، ومرزق، والقطرون»، مما يتسبب في جريان وسيول بعض الأودية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: تكاثر للسحب مع سقوط أمطار، خاصة على تازربو.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتنشط على منطقة الكفرة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.
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