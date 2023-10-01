الأرصاد تحذر من جريان سيول بعض الأودية في جنوب غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، فرصة لهطول أمطار رعدية جيدة على بعض مناطق الجنوب الغربي اليوم وغدا، محذرا من جريان سيول بعض الأودية، وداعيا إلى أخذ الحيطة والحذر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا، خاصة يوم الثلاثاء، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة، خاصة على الجبل الأخضر، وقد تصحبها خلايا رعدية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية.