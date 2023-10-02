«الأرصاد»: أمطار على غات وبنغازي والجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة تصحبها خلايا رعدية على بعض مناطق الجنوب الغربي، منها غات، إضافة إلى أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي خصوصا بنغازي والجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و36 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على سرت وتشمل من الغد الساحل من الخمس إلى سرت والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار متفرقة خاصة على بنغازي والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة على غات مساء اليوم يصحبها خلايا رعدية مما يتسبب في جريان وسيول بعض الأودية المحلية؛ عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و36 درجة مئوية.