  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد»: أمطار على غات وبنغازي والجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 09:33 صباحا
«الأرصاد»: أمطار على غات وبنغازي والجبل الأخضر
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة تصحبها خلايا رعدية على بعض مناطق الجنوب الغربي، منها غات، إضافة إلى أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي خصوصا بنغازي والجبل الأخضر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و36 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على سرت وتشمل من الغد الساحل من الخمس إلى سرت والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
سقوط أمطار متفرقة خاصة على بنغازي والجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
تتكاثر السحب مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة على غات مساء اليوم يصحبها خلايا رعدية مما يتسبب في جريان وسيول بعض الأودية المحلية؛ عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و36 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء مغطاة بشكل جزئي إلى كلي بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة تازربو والكفرة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: أمطار على غات وبنغازي والجبل الأخضر
«الأرصاد»: أمطار على غات وبنغازي والجبل الأخضر
«يونيسف» ينظم ورشة في تبريد تطعيمات الأطفال في ليبيا
«يونيسف» ينظم ورشة في تبريد تطعيمات الأطفال في ليبيا
تكالة وأبوجناح يبحثان التحديات الصحية لكارثة العاصفة «دانيال»
تكالة وأبوجناح يبحثان التحديات الصحية لكارثة العاصفة «دانيال»
مديرية أمن أوباري تحذر المواطنين بعد جريان الأودية (فيديو)
مديرية أمن أوباري تحذر المواطنين بعد جريان الأودية (فيديو)
تضرر 3 مدارس في أوباري بسبب الأمطار الغزيرة
تضرر 3 مدارس في أوباري بسبب الأمطار الغزيرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
المزيد
«الفاتورة 3500 دولار».. الأمن اللبناني يضبط شخصين هربا مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا
«الفاتورة 3500 دولار».. الأمن اللبناني يضبط شخصين هربا ......
مصاب في انهيار أحد المنازل بأوباري
مصاب في انهيار أحد المنازل بأوباري...
«الأرصاد» يحذر القاطنين قرب الأودية في غات بسبب الأمطار
«الأرصاد» يحذر القاطنين قرب الأودية في غات بسبب الأمطار...
تضرر 3 مدارس في أوباري بسبب الأمطار الغزيرة
تضرر 3 مدارس في أوباري بسبب الأمطار الغزيرة...
مديرية أمن أوباري تحذر المواطنين بعد جريان الأودية (فيديو)
مديرية أمن أوباري تحذر المواطنين بعد جريان الأودية (فيديو)...
المزيد