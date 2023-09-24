رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري يستقبل الطرمال ويرحب بمبادرات دعم مسار الانتخابات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكد رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، ترحيب بلاده بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، مجددًا استعداد الغرفة لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

واستقبل إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية خليفة الطرمان، والوفد المرافق لها.

تضامن الجزائر المطلق مع الليبيين

وجدد بوغالي، تعازيه للشعب الليبي على ما ألمّ به جراء كارثة السيول الأخيرة، مؤكدًا تضامن الجزائر المطلق معه في هذه المحنة وفق بيان أصدره المجلس الشعبي الوطني في الجزائر العاصمة.

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ولدى تطرقه إلى الأزمة في ليبيا، لفت بوغالي إلى «موقف الجزائر الرافض لأي تدخل في شأنها الداخلي»، مجددًا الدعوة إلى حلحلتها وفقًا للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، قبل أن يضيف أن الجزائر ترحب بكل المبادرات الرامية لدعم مسار الانتخابات وتوحيد الشعب الليبي وتوحيد مؤسساته الرسمية مع احترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية.

ترقية التعاون الاقتصادي بين ليبيا والجزائر

وعلى الصعيد البرلماني، عبر بوغالي عن «استعداد المجلس الشعبي الوطني للعمل رفقة الأشقاء الليبيين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب على كافة الأصعدة»، كما أكد أهمية ترقية التعاون في المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ورفع المبادلات التجارية.

من جهتها، أشادت الطرمال بمستوى العلاقات الثنائية وبمواقف الجزائر الداعمة لبلدها في كل الظروف، كما عبرت عن امتنانها لتضامن الجزائر مع الشعب الليبي في محنته التي يمر بها، مؤكدة في السياق ذاته، حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في شتى المجالات.

وتزور الطرمال الجزائر منذ الأربعاء الماضي وقالت إن زيارتها تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، باعتبار أن الجزائر أيضًا عرفت العديد من المصاعب، مما مكّنها من اكتساب تجربة كبيرة في تسيير الكوارث ودعم الضحايا.

وسيّرت الحكومة الجزائرية في 12 سبتمبر الجاري جسرًا جويًا من 8 طائرات عسكرية، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى ليبيا لمواجهة تداعيات الإعصار. كما يواصل فريق إنقاذ وإغاثة يحوز على الشارة الدولية للتدخل في مناطق الكوارث الطبيعية عمله في انتشال الجثث.

لقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي مع الطرمال في الجزائر، الأحد 24 سبتمبر 2023. (المجلس الشعبي الوطني)

لقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي مع الطرمال في الجزائر، الأحد 24 سبتمبر 2023. (المجلس الشعبي الوطني)