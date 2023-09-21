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الجزائر ترسل فريق إنقاذ جديدًا من 77 عنصرًا إلى درنة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 21 سبتمبر 2023, 05:03 مساء
الجزائر ترسل فريق إنقاذ جديدًا من 77 عنصرًا إلى درنة
الفريق الجزائري بمطار بوفاريك قبيل توجهه إلى درنة، الخميس 21 سبتمبر 2023. (الحماية المدنية الجزائرية)
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انطلق فريق الحماية المدنية الجزائرية الثاني لاستبدال فريق الحماية المدنية الموفد إلى مدينة درنة منذ 10 أيام لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة الجارية في المدينة المنكوبة مع فرق محلية ودولية.

وأرسلت السلطات اليوم الخميس، فريقًا جديدًا للحماية المدنية الجزائرية إلى المدينة المنكوبة في شرق ليبيا التي اجتاحها الإعصار المتوسطي «دانيال» وخلف آلاف الضحايا ما بين قتلى ومصابين ومفقودين ونازحين.

انطلاق فريق الإنقاذ من مطار بوفاريك
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها قررت «استخلاف فرق الحماية المدنية الموفدة بفرق أخرى في نفس التخصصات، وبذات الإمكانات والوسائل المسخرة في المدينة التي ضربها الإعصار المدمر».

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ونشرت الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا للفريق الجديد المكون من 77 عنصرًا من مختلف الرتب والتخصصات، يستعد للتوجه نحو ليبيا انطلاقًا من مطار بوفاريك العسكري على متن طائرة عسكرية.

استمرار عمل فريق الإنقاذ الجزائري في درنة
وأفادت وزارة الداخلية الجزائرية أن عملية استبدال الطاقم الحالي للفريق العامل في ليبيا «تأتي طبقًا للمعايير الدولية المعمول بها»، مشددة على أنها «ستسمح لفرق الحماية المدنية بمواصلة مهامها الإنسانية النبيلة، بنفس درجة التأهب».

وسيرت الجزائر يوم 12 سبتمبر الجاري، جسرًا جويًا من 8 طائرات عسكرية كبيرة، بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى ليبيا لمواجهة تداعيات العاصفة المدمرة. وأعلن فريق الجزائر للإنقاذ والإغاثة في حصيلة تدخلاته حتى مساء الأربعاء انتشال 198 جثة في درنة.

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