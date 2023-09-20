أوجلة ترسل 35 ألف كيلوغرام من التمور إلى درنة والجبل الأخضر (صور)

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

أعلن مكتب صندوق الزكاة في بلدية أوجلة جمع 35 ألف كيلوغرام من التمور ستقدم إلى المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال» في الجبل الأخضر، وخصوصًا مدينة درنة.

وقال مدير المكتب مهند الدرجي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن المكتب استقبل كميات كبيرة من إنتاج المزارعين، تضم أنواعًا وأصنافًا مختلفة، مشيرًا إلى أن الكمية المرسلة للمناطق المتضررة من صنفي «الصعيدي والدقلة».

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ويوزع المكتب كميات من التمور على الأسر المحتاجة في مدن الواحات وبنغازي والجبل الأخضر وبعض المدن في المنطقة الغربية في كل عام، عبر تسيير قوافل بالتنسيق مع مكتب الزكاة بوزارة الأوقاف.

تمور مقدمة من مكتب الزكاة في أوجلة للمتضررين جراء «دانيال» في درنة والجبل الأخضر، 20 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)

تمور مقدمة من مكتب الزكاة في أوجلة للمتضررين جراء «دانيال» في درنة والجبل الأخضر، 20 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)

تمور مقدمة من مكتب الزكاة في أوجلة للمتضررين جراء «دانيال» في درنة والجبل الأخضر، 20 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)

مكتب الزكاة في أوجلة. (أرشيفية: الإنترنت)