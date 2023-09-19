بلدية مصراتة تطالب المتبرعين بتخزين المساعدات لكثرتها بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المجلس البلدي مصراتة، اليوم الثلاثاء، من المتبرعين لأهالي المناطق المنكوبة، سواء مؤسسات عامة أو خاصة، الاحتفاظ بالمساعدات في مخازنهم، أو التواصل مع الحملة لتخزينها لديهم، والتنسيق معهم ليكون العمل منظمًا وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمدن والمناطق المنكوبة شرق البلاد.

وأرجع المجلس هذا التنبيه إلى «حجم الدعم الكبير الذي وصل إلى المناطق المنكوبة، وتكرار المناشدات من القائمين على تلقي التبرعات وتوزيعها في تلك المناطق بالتوقف حاليًا عن إرسال الدعم إلا حسب الطلب».

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حملة بلدية مصراتة لدعم المتضررين من الفيضانات

وفي 11 سبتمبر الجاري، أطلقت بلدية مصراتة حملة تحت شعار «حملة بلدية مصراتة لدعم إخواننا المتضررين من الفيضانات في شرق البلاد»، بهدف تنظيم عملية جمع المساعدات، وضمان إيصالها وتوزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع اللجان العاملة على أرض الواقع، واتخذت الحملة من معرض مصراتة الدولي مقرًا لها لتجميع هذا الدعم.

وتقدم المجلس بالشكر والثناء لجميع المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ببلدية مصراتة التي أسهمت ولا تزال تسهم في تقديم المساعدات للمدن والمناطق المنكوبة شرق ليبيا بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحتها.

وأظهرت المناطق الليبية، شرقًا وغربًا وجنوبًا، تلاحمًا مثيرًا للإعجاب خلال أزمة كارثة «دانيال»، حيث انطلقت جميع المناطق بالمساعدات وجمع التبرعات العينية والمادية، وهي المشاهد التي لقيت إشادة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الذي قال إن «الشعب الليبي يضرب أعظم الأمثلة في الوحدة والتعاطف والصمود في مواجهة هذه المأساة المدمرة».