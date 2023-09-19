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«الطب العسكري» يوزع 400 سلة غذائية في درنة والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 09:10 صباحا
«الطب العسكري» يوزع 400 سلة غذائية في درنة والبيضاء
مساعدات يقدمها أفراد جهاز الطب العسكري للمتضررين في البيضاء ودرنة، 18 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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أعلن الناطق باسم جهاز الطب العسكري عبدالرحمن كبلان توزيع أكثر من 400 سلة غذائية في بلديتي درنة والبيضاء وما جاورهما، إضافة إلى مواد تنظيف ومستلزمات طبية.

جاء ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها الجهاز للمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال»، حسب تصريح كبلان لصفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وأكد كبلان، تسليم كراسي متحركة ومولدات كهربائية لمكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، إضافةً إلى سلال غذائية لمركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية، وتوفير مواد تشغيلية لمخبز بمدينة درنة لتوزيع الخبز على المواطنين مجانا.

مساعدات يقدمها أفراد جهاز الطب العسكري للمتضررين في البيضاء ودرنة، 18 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
مساعدات يقدمها أفراد جهاز الطب العسكري للمتضررين في البيضاء ودرنة، 18 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
مساعدات يقدمها أفراد جهاز الطب العسكري للمتضررين في البيضاء ودرنة، 18 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
مساعدات يقدمها أفراد جهاز الطب العسكري للمتضررين في البيضاء ودرنة، 18 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
أفراد جهاز الطب العسكري المشاركون في أعمال الإغاثة، 18 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
أفراد جهاز الطب العسكري المشاركون في أعمال الإغاثة، 18 سبتمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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