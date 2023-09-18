الهلال الأحمر يقدم مساعدات غذائية إلى منطقة الوادي الأحمر عبر طائرة مصرية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم أفراد جمعية الهلال الأحمر فرع البيضاء مساعدات غذائية إلى الأهالي في منطقة الوادي الأحمر قرب منطقة قصر المقدم.

ونُقلت المساعدات على متن طائرة مروحية «شينوك» تابعة لسلاح الجو المصري، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتشمل المساعدات سلال غذائية تكفي 100 عائلة ف منطقة نائية تسببت السيول الناجمة عن العاصفة «دانيال» في قطع الطرق المؤدية إليها، وجاري إصلاحها بوصلات ترابية، وفق البيان.

رحلات إغاثة جنوب البيضاء

ويوم السبت الماضي، أعلن المجلس البلدي البيضاء تنظيم رحلة جوية نحو مناطق الخويمات وسلك بوعسكر؛ لإيصال شحنات إغاثة عبر مطار الأبرق.

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وبسبب تأثر البنية التحتية شرع المجلس البلدي في صيانة طريق الغريقة الرابط بين المدينة والمناطق جنوبها، وأيضا إيصال الحاجات الأساسية إلى هذه المناطق جوا، مشيرا إلى مشاركة مروحية مصرية في نقل المساعدات.