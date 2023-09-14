وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة من طرابلس إلى البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي البيضاء، اليوم الخميس، وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة إلى المدينة الواقعة بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا قادمة من طرابلس رفقة رجال أمن المرافق والمنشآت بالعاصمة، وذلك في إطار جهود الإغاثة للمناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال».

وأوضح المجلس البلدي البيضاء، أن شحنات الإغاثة مقدمة «من جهات مختلفة رسمية من داخل وخارج ليبيا وأخرى غير رسمية كدعم مجتمعي من مدن الغرب الليبي» وفق ما نشره المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

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واستقبل عميد بلدية البيضاء صفي الدين إدريس هيبة، الوفد القائم على تسيير شحنات الإغاثة، بحضور حكماء ورابطة جمهور وأعضاء إدارة نادي الأخضر، مثمنًا جهود وتضامن أهالي مدن وقرى الغرب الليبي.

واجتاحت مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين، سيول غزيرة وفيضانات تسببت في مقتل وإصابة وفقدان ونزوح الآلاف، وخلفت أضرارًا ضخمة في البنية التحتية في مدن درنة، والبيضاء، وسوسة، وشحات، والمرج، وقرى وبلدات تاكنس، وبطة، والمخيلي، وغيرها بالمنطقة.

شاحانت تحمل مواد إغاثة وصلت البيضاء قادمة من طرابلس، الخميس 14 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

شاحانت تحمل مواد إغاثة وصلت البيضاء قادمة من طرابلس، الخميس 14 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)