  • Alwasat News
Atwasat

وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة من طرابلس إلى البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 04:06 مساء
وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة من طرابلس إلى البيضاء
شاحانت تحمل مواد إغاثة وصلت البيضاء قادمة من طرابلس، الخميس 14 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)
alwasat radio

أعلن المجلس البلدي البيضاء، اليوم الخميس، وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة إلى المدينة الواقعة بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا قادمة من طرابلس رفقة رجال أمن المرافق والمنشآت بالعاصمة، وذلك في إطار جهود الإغاثة للمناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال».

وأوضح المجلس البلدي البيضاء، أن شحنات الإغاثة مقدمة «من جهات مختلفة رسمية من داخل وخارج ليبيا وأخرى غير رسمية كدعم مجتمعي من مدن الغرب الليبي» وفق ما نشره المجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

- منظمة الهجرة: 30 ألف نازح في درنة جراء «دانيال».. و6 آلاف بالبيضاء وبنغازي والمخيلي

واستقبل عميد بلدية البيضاء صفي الدين إدريس هيبة، الوفد القائم على تسيير شحنات الإغاثة، بحضور حكماء ورابطة جمهور وأعضاء إدارة نادي الأخضر، مثمنًا جهود وتضامن أهالي مدن وقرى الغرب الليبي.

واجتاحت مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين، سيول غزيرة وفيضانات تسببت في مقتل وإصابة وفقدان ونزوح الآلاف، وخلفت أضرارًا ضخمة في البنية التحتية في مدن درنة، والبيضاء، وسوسة، وشحات، والمرج، وقرى وبلدات تاكنس، وبطة، والمخيلي، وغيرها بالمنطقة.

شاحانت تحمل مواد إغاثة وصلت البيضاء قادمة من طرابلس، الخميس 14 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)
شاحانت تحمل مواد إغاثة وصلت البيضاء قادمة من طرابلس، الخميس 14 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)
شاحانت تحمل مواد إغاثة وصلت البيضاء قادمة من طرابلس، الخميس 14 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)
شاحانت تحمل مواد إغاثة وصلت البيضاء قادمة من طرابلس، الخميس 14 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي

عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال

ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال
5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024

5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024
رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة

رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسامة حماد لـ«الوسط»: تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة من «دانيال»
أسامة حماد لـ«الوسط»: تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة من ...
خبراء أوروبيون: الانقسامات عائق آخر أمام كارثة درنة
خبراء أوروبيون: الانقسامات عائق آخر أمام كارثة درنة
ألمانيا ترسل طائرة مساعدات إلى المنطقة الشرقية
ألمانيا ترسل طائرة مساعدات إلى المنطقة الشرقية
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة كانت هناك!!
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة كانت هناك!!
وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة من طرابلس إلى البيضاء
وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة من طرابلس إلى البيضاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
المنفي وشكشك يتفقان على إجراءات «استثنائية» لتخفيف معاناة المتضررين من «دانيال»
المنفي وشكشك يتفقان على إجراءات «استثنائية» لتخفيف معاناة ......
«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»
«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ......
إمبراطور اليابان يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»
إمبراطور اليابان يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»...
وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة من طرابلس إلى البيضاء
وصول 12 شاحنة محملة بمواد إغاثة من طرابلس إلى البيضاء...
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة كانت هناك!!
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة كانت هناك!!...
المزيد