إعلان قائمة جديدة بأسعار الخضروات والفواكه في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي البيضاء قائمة أسعار الخضروات والفواكه في المدينة، بعد شكاوى من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه عقب كارثة الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية منذ الأحد الماضي.

وقال المجلس في بيان إن مراقبة الاقتصاد والتجارة في البيضاء عمَّمت صباح اليوم الأحد جدول أسعار الخضروات والفواكه في مختلف مناطق البلدية.

متابعة يومية للالتزام بقائمة التسعير المحددة

وشدد البيان على متابعة جهاز الحرس البلدي التزام الأسواق والمحال التجارية بنمط التسعير المحدد، بشكل يومي.

وأشار إلى اجتماع وكيل البلدية المبروك صالح مازق، ومراقب الاقتصاد في البلدية أحمد سحيب، بحضور ممثلين عن جهاز الحرس البلدي في المدينة أمس السبت لمناقشة مسألة الأسعار.

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ووفق الجدول، هذه بعض أسعار السلع للمحلات (جملة)، وللمواطن:

سعر كيلو التفاح (الجملة - للمحلات) 5 دنانير، وللمواطن 5.5 دينار

الموز للمحلات 4 دنانير، والمواطن 4.5 دينار.

المانجو للمحلات 5 دنانير، والمواطن 5.5 دينار.

الجوافة 5 دنانير للمحلات، والمواطن 5.5 دينار.

الطماطم ديناران للمحلات، وللمواطن 2.5 دينار

الخيار 1.5 دينار للمحلات، ودينارين للمواطن.

الفلفل الحلو 2.5 دينار للمحلات، وللمواطن 3 دنانير.

الفلفل الحار 2.5 دينار للمحلات، وللمواطن 3 دنانير.

البطاطا ديناران للمحلات، و2.5 دينار للمواطنين.

البصل الجاف ديناران للمحلات و2.5 دينار للمواطنين.

البامية 3 دنانير للمحلات و3.5 للمواطنين.

الليمون 1.5 دينار للمحلات، وديناران للمواطنين.

الثوم 4.5 دينار للمحالات، و5 دنانير للمواطنين.

جدول الأسعار الجديدة للخضروات والفواكه المعلنة من مراقبة الاقتصاد في البيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)