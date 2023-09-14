قوافل مساعدات وتبرعات وإيواء المتضررين.. 12 بلدية تتحرك لنجدة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

تحركات شعبية ورسمية شهدتها 12 بلدية من أجل تقديم الدعم للمتضررين جراء العاصفة «دانيال» في مدينة درنة، شملت قوافل بمساعدات إغاثية وإنسانية، وأيضا جمع تبرعات، وتوفير أماكن للإيواء.

وأعلنت بلدية جادو استعدادها لاستقبال وإيواء من 45 إلى 50 عائلة من درنة، التي فقدت مساكنها وتوفير الإعاشة لهم، وتسجيل أبنائهم في المدارس، مع تأمين نقلهم من مناطقهم إلى جادو، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قوافل المساعدات من 10 بلديات

بينما انطلقت قوافل المساعدات، من مواد تموينية وإعاشة ومستلزمات أخرى، من بلديات: زوارة والرجبان ووازن والزنتان وزلطن ورقدالين ومصراتة والخمس والرحيبات ونالوت، حسب ما جاء على صفحاتها في موقع «فيسبوك».

في حين عكفت جمعية الهلال الأحمر - فرع بنغازي على جمع تبرعات من أجل متضرري السيول، مشيرة إلى أن مصرف الساحل والصحراء كان أول المتبرعين، وفق بيان.

قافلة مساعدات من زليتن إلى درنة، 13 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي مصراتة)

قافلة مساعدات من زليتن إلى درنة، 13 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي مصراتة)

قافلة مساعدات من زليتن إلى درنة، 13 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي مصراتة)

قافلة مساعدات من مصراتة إلى درنة، 13 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي مصراتة)

قافلة مساعدات من مصراتة إلى درنة، 13 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي مصراتة)

قافلة من بلدية زلطن متجهة إلى درنة، 14 سبتمبر 2023. (بلدية زلطن)

قافلة مساعدات من مصراتة إلى درنة، 13 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي مصراتة)

مساعدات طبية مقدمة من بلدية الرجبان، 13 سبتمبر 2023. (بلدية الرجبان)

مساعدات طبية مقدمة من بلدية الرجبان، 13 سبتمبر 2023. (بلدية الرجبان)

قافلة مساعدات من مصراتة إلى درنة، 13 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي مصراتة)

قافلة مساعدات من زوارة، 14 سبتمبر 2023. (بلدية زوارة)

جهود جمع التبرعات في جمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، 13 سبتمبر 2023. (صفحة الفرع على فيسبوك)