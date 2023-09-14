لجنة الطوارئ بحكومة الدبيبة تصل المنطقة الشرقية لحصر مصابي «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية وصول لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة المشكلة من الجهاز إلى المنطقة الشرقية، لحصر المصابين جراء العاصفة «دانيال».

وستسجل اللجنة المصابين، لتسهيل إجراءات علاجهم في الداخل، وإتمام إجراءات نقل الحالات المستعجلة للعلاج في الخارج، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اللجنة زارت المصابين في مستشفيات درنة والبيضاء وبنغازي

وأجرت اللجنة جولات ميدانية في المراكز والمستشفيات الصحية بدرنة والبيضاء وبنغازي، التي يوجد فيها المرضى المتضررون من الفيضانات والسيول.

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وشكَّلت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مطلع الأسبوع الجاري لجنة للطوارئ والاستجابة السريعة للتعامل مع العاصفة «دانيال» التي تسبب في سيول وفيضانات عارمة خلَّفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر.

لجنة الطوارئ خلال زيارتها المنطقة الشرقية، 14 سبتمبر 2023. (جهاز دعم الخدمات العلاجية)

لجنة الطوارئ خلال زيارتها المنطقة الشرقية، 14 سبتمبر 2023. (جهاز دعم الخدمات العلاجية)