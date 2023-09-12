حكومة الدبيبة ترسل طائرة مساعدات و87 عنصرا طبيا إلى المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إرسال طائرة مساعدات و87 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا إلى المنطقة الشرقية، لدعم الخدمات الطبية في المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات.

وغادرت الطائرة مطار معيتيقة إلى مدينة بنغازي فجر اليوم الثلاثاء، محملة بإمدادات طبية خاصة بالطوارئ، تقدر بـ14 طنا من المستلزمات والأدوية والمعدات الطبية وأكياس حفظ الجثامين، بالإضافة إلى وفد من الصحة وفرق طبية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

قافلة طبية

وبالتزامن مع تسيير الطائرة، وصلت قافلة طبية في السابعة صباح اليوم بنغازي، تضم 87 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا.

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وتتألف الفرق الطبية من أطباء «عناية وإسعاف وإنعاش وعظام وتخدير وجراحة عظام وسكر وباطنة»، إلى جانب تمريض، وفنيي عناية فائقة، ومسعفين، ومتطوعي إنقاذ.

مساعدات مخصصة للمناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» في مطار معيتيقة، 12 سبتمبر 2023. (الصحة)

مساعدات مخصصة للمناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» في مطار معيتيقة، 12 سبتمبر 2023. (الصحة)

فرق طبية متجهة من طرابلس إلى المنطقة الشرقية، 12 سبتمبر 2023. (الصحة)