شاهد.. أطلال سد درنة بعد العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تسجيل مصور، بثته وكالة الأنباء الليبية (وال)، مشاهد لبقايا أحد سدي درنة اللذين دمرتهما مياه السيول الناجمة عن العاصفة المتوسطية «دانيال» المدمرة التي اجتاحت مدن الشرق الليبي.

وتسبب انهيار السد في تدفق كميات ضخمة من المياه عبر الوادي، دمرت وسط المدينة تماما، ومسحت أحياء وعمارات سكنية. وأفادت «وال» بدفن أكثر من 300 جثة بمقبرة مرتوبة من ضحايا السيول في مدينة درنة المنكوبة جراء «دانيال»، لافتة إلى أن العدد قابل للزيادة.

نداءات عاجلة من درنة للتدخل

وأطلق مواطنون، تمكنوا من مغادرة درنة وتواصلت معهم «بوابة الوسط»، نداءات، للتدخل العاجل بسبب الوضع الكارثي الذي تشهده المدينة جراء «دانيال»، وسط أنباء عن أعداد ضخمة للقتلى والمفقودين، مع انقطاع الكهرباء والاتصالات وانهيار غالبية الطرق.

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بينما أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة، وجهود الإنقاذ البحري من أجل انتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».