إغلاق جميع الورش والمحال والمقاهي في طبرق لسوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي في طبرق، اليوم الأحد، إغلاق جميع الورش والمحال التجارية والمقاهي داخل نطاق البلدية وفروعها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وطالب المجلس، في بيان اليوم، أفراد الحرس البلدي جميعهم إلى الالتحاق بأعمالهم، والتجمع في الإدارات التابعين لها، وذلك لإعلان حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد أن هذا التنبيه يخص العمل خلال الساعات المقبلة، مع إغلاق الورش والمحال التجارية والمقاهي جميعها، داعيا الإذاعات المحلية في بلدية طبرق إلى نشر الإعلان بصورة مستمرة.

- بالصور.. آثار عاصفة «دانيال» على بعض مناطق بنغازي

- حالة الطقس في ليبيا (الأحد 10 سبتمبر 2023)

- توقعات الأمطار: جيدة إلى غزيرة على الشمال الشرقي.. ومتفرقة على مصراتة حتى سرت

عطلة يومين بسبب العاصفة دانيال

وتضرب المنطقة الشرقية العاصفة المتوسطية «دانيال» التي سببت حالة من الاستنفار الأمني، مع إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد منح جميع المؤسسات العامة عطلة اليوم الأحد وغد الإثنين.

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وقفل الطرقات، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز إن الطقس سيشهد تحسنا على بعض المناطق غدا الإثنين، بينما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء على بعض المناطق.