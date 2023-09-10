بالصور.. آثار عاصفة «دانيال» على بعض مناطق بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت صور، حصلت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأحد، آثار العاصفة المتوسطية «دانيال» على بعض شوارع مدينة بنغازي، بينما تستمر حالة الطوارئ في مدن الشرق الليبي.

وبينت الصور مشاهد لسقوط أشجار في منطقة عمارات الكيش ومناطق متفرقة. في وقت سابق، أظهرت خرائط، نشرها رادار البث الفضائي، أن مركز العاصفة المتوسطية «دانيال» الآن فوق مدينة المرج. وأشارت الخرائط، التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى أن سرعة الرياح على بنغازي تتراوح بين 70 - 80 كم في الساعة.

طوارئ في بنغازي ودرنة

تستمر التوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية جراء العاصفة المتوسطية. في حين أعلنت بلدية بنغازي فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدينة ابتداء من الثامنة مساء السبت إلى الإثنين، وإخلاء المناطق، وغلق المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان.

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كما قرر المجلس البلدي بدرنة فرض حظر تجول من العاشرة مساء أمس السبت إلى حين استقرار الأحوال الجوية، وإخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطقة المجاورة للبحر، حفاظا على الأرواح من سوء الأحوال الجوية. بينما دعا الهلال الأحمر الليبي سكان المناطق المطلة على البحر في درنة إلى مغادرة منازلهم، تحسبا للعاصفة، وذلك عبر سيارات إسعاف جابت شوارع تلك المناطق.

آثار العاصفة دانيال في أحد شوارع بنغازي، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)

آثار العاصفة دانيال في أحد شوارع بنغازي، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)

آثار العاصفة دانيال في أحد شوارع بنغازي، 9 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)