توقعات الأمطار: جيدة إلى غزيرة على الشمال الشرقي.. ومتفرقة على مصراتة حتى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على غالبية مناطق شمال شرق ليبيا اليوم الأحد، بينما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من مصرتة إلى سرت.

وأوضح المركز، في نشرة جوية صباح اليوم، أن مناطق الشمال الشرقي المعنية هي: بنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة وطبرق، بينما تصل الأمطار إلى الدواخل.

سرعة الرياح قد تتجاوز 70 كيلو مترا

أضاف أن تلك الأمطار ستؤدي إلى جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على غالبية المناطق قد تتجاوز سرعتها أحيانا 70 كيلو مترا في الساعة.

وأشار إلى أن الفرصة تبقى مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت، ومناطق الخليج وأجدابيا، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة وتحسن في حالة الطقس بداية من اليوم الأحد.

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اضطراب البحر على الساحل الشرقي.. وارتفاع الموج يصل لـ4 أمتار

ذكرت النشرة الجوية أن البحر سيكون مضطربا على الساحل الشرقي. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار، وسيكون قليل الاضطراب على الساحل الغربي.

ومن المتوقع أن تقل سرعة الرياح وتتناقص الأمطار، مع استقرار تدريجي لحالة الطقس بداية من الغد على مناطق الشمال الشرقي، حسب النشرة.