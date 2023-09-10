الأرصاد: تقلبات جوية اليوم.. وتحسن الطقس على بعض المواقع بداية من الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا اليوم الأحد، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وقفل الطرقات، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز إن الطقس سيشهد تحسنا على بعض المناطق غدا الإثنين، بينما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء على بعض المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت، ويتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الثلاثاء.

الخليج سهل بنغازي حتى امساعد:

- سقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على غالبية المناطق الساحلية والدواخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتقل فاعلية السحب الممطرة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء، مع تحسن في حالة الطقس.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية السرعة أحيانا هذا اليوم، وتتجاوز سرعتها 70 كم/س، وستقل سرعتها من الغد.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين 22 و28 درجة مئوية.

- مركز الأرصاد الجوية يحذر من الرياح على الساحل الشرقي ومن مصراتة إلى سرت

- رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 32 و37 درجة مئوية.