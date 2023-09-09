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مركز الأرصاد الجوية يحذر من الرياح على الساحل الشرقي ومن مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 06:56 مساء
مركز الأرصاد الجوية يحذر من الرياح على الساحل الشرقي ومن مصراتة إلى سرت
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي.

وأوضح المركز في بيان، مساء اليوم السبت، أن الرياح ستتراوح سرعتها ما بين عقدتين و3 عقدات، مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين ثلاثة أمتار و4.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
سقوط أمطار متفرقة الليلة وغدًا الأحد، خاصة على الساحل من مصراته إلى سرت، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وانقشاع تدريجي لسحب على باقي الساحل.

الریاح شمالية غربية سرعتها تتراوح ما بين 5 و20 عقدة، وتصل ما بين 25 إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و3.5 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24 و27 درجة، والرؤية متوسطة بسبب ارتفاع الموج وسقوط المطر.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:
سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة تتخللها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، بينما تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح ما بين 20 و25عقدة وتصل ما بين 30 و35 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر واحد و3.75 متر، ويصل إلى 4.25 متر على ساحل الخليج.

البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، بينما يكون شديد الاضطراب على ساحل الخليج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24 و27 درجة. والرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب ارتفاع الموج وسقوط المطر.

حالة السواحل الجوية يوم السبت 9 سبتمبر 2023 . (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
حالة السواحل الجوية يوم السبت 9 سبتمبر 2023 . (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
حالة السواحل الجوية يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 . (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
حالة السواحل الجوية يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 . (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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