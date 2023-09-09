إيقاف الدراسة في مصراتة غدا لسوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية مصراتة أن غدا الأحد سيكون يوم عطلة رسمية في مدارس المدينة جميعها بسبب اضطراب الأحوال الجوية.

وقالت المراقبة، في بيان، إن القرار صدر استنادا إلى التحذيرات الخاصة باضطراب الأحوال الجوية، وبناءً على التفويض الذي منحه وزير التربية والتعليم في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، للسلطة التقديرية لإيقاف الدراسة وحماية الطلاب والمعلمين والعاملين بالقطاع.

مراقب التعليم في مصراتة يوصي بإيقاف الدراسة

أضاف البيان أن إيقاف الدراسة غدا جاء بناءً على تعليمات مراقب التربية والتعليم مصراتة أحمد إبراهيم مشيحيت.

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توقعات بسقوط أمطار وخلايا رعدية غدا

صباح اليوم السبت، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال، ستكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق الشمال الشرقي اليوم السبت، مصحوبة بخلايا رعدية غدا والإثنين على المنطقة الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى امساعد، مما قد يسبب جريان بعض الأودية المحلية.

ودفعت حالة الطقس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلان عطلة طارئة يومي غدا الأحد وبعد غد الإثنين بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في شرق ليبيا.