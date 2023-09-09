في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط حلقة برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، مساء اليوم السبت، الضوء على الطقس السيئ الذي يضرب بعض مناطق ليبيا، وتوابع الأمطار التي أغرقت عددًا من شوارع العاصمة طرابلس ومناطق أخرى.

ومساء اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي.

وأوضح المركز في بيان، مساء السبت، أن الرياح ستتراوح سرعتها ما بين عقدتين و3 عقدات، مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين ثلاثة أمتار و4.25 متر.

أمطار تغرق شوارع طرابلس

هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم على مناطق متفرقة من طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.

وأظهرت صور التقطتها عدسة «بوابة الوسط» آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

وفي المنطقة الشرقية، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عقد اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة على خلفية سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

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عطلة يومي الأحد والإثنين في المنطقة الشرقية

وأعلن أسامة حماد في كلمته قرارًا بتحديد عطلة طارئة، غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، بكل الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها، وكذلك القطاعات الخاصة.

كما دعت اللجنة كل عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية إلى اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها من السكان والثروة الحيوانية.

بدورها، دعت مديرية أمن المرج المواطنين إلى الحذر مع توقعات بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار شديدة مساء اليوم السبت.