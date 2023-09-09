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بالصور.. مياه الأمطار تغمر الشوارع وتغطي السيارات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 03:52 مساء
بالصور.. مياه الأمطار تغمر الشوارع وتغطي السيارات في طرابلس
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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نشرت مديرية أمن طرابلس صورا تبين الأضرار التي لحقت بعدد من شوارع العاصمة طرابلس نتيجة هطول الأمطار، إذ غمرت المياه الشوارع وعددا من السيارات.

والتقطت عدسة قسم الإعلام الأمني التابع للمديرية صورا تظهر ارتفاع منسوب المياه إلي مستوى عالٍ في غالبية شوارع العاصمة بعد هطول الأمطار.

سيارات تغمرها المياه في شوارع طرابلس 
وتبدو بعض السيارات وقد غطتها المياه كاملة تقريبا، وذلك في وقت حذر فيه المركز الوطني للأرصاد الجوية من احتمال استمرار التقلبات الجوية والامطار المصحوبة بخلايا رعدية ببعض المناطق حتى غدا الأحد، وبعد غد الإثنين.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار تصحبها خلايا رعدية صباح السبت، تبدأ فى الانقشاع تدريجياً غدا، وذلك من رأس اجدير حتى سرت وتشمل سهل الجفارة وجبل نفوسة. 

وهطلت أمطار غزيرة صباح اليوم على مناطق متفرقة بالعاصمة، بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلّفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا.

شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
شوارع طرابلس غارقة في مياه الأمطار، 9 سبتمبر 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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