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اجتماع للجنة مشروعات نقل الكهرباء لمتابعة استكمال محطتين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 01:52 مساء
اجتماع للجنة مشروعات نقل الكهرباء لمتابعة استكمال محطتين في بنغازي
جانب من اجتماع لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع الكهربائي في المنطقة الشرقية، 3 سبتمبر 2023 ( الشركة العامة للكهرباء)
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عقدت لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع الكهربائي في المنطقة الشرقية اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة استكمال أعمال في محطتي حي السلام والكيش بمدينة بنغازي.

ووصفت الشركة العامة للكهرباء الاجتماع بـ«العاجل»، مشيرة إلى أنه عقد بناء على توصيات رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن سرعة استكمال المشروعات المتعثرة، والتي توقف العمل بها منذ فترة، وفق بيان صادر عن الشركة.

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نقاش لعلاج مشاكل شبكة الجهد المتوسط
وبحث المجتمعون معالجة المختنقات الحاصلة بشبكة الجهد المتوسط، وتفعيل المشروعات المتعثرة، لتكون داعمة استقرار الشبكة، واستدامة التغذية الكهربائية للمواطنين، وازدهار الأنشطة التجارية.

جانب من اجتماع لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع الكهربائي في المنطقة الشرقية، 3 سبتمبر 2023 ( الشركة العامة للكهرباء)
جانب من اجتماع لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع الكهربائي في المنطقة الشرقية، 3 سبتمبر 2023 ( الشركة العامة للكهرباء)
جانب من اجتماع لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع الكهربائي في المنطقة الشرقية، 3 سبتمبر 2023 ( الشركة العامة للكهرباء)
جانب من اجتماع لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع الكهربائي في المنطقة الشرقية، 3 سبتمبر 2023 ( الشركة العامة للكهرباء)
جانب من اجتماع لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع الكهربائي في المنطقة الشرقية، 3 سبتمبر 2023 ( الشركة العامة للكهرباء)
جانب من اجتماع لجنة متابعة مشروعات النقل والتوزيع الكهربائي في المنطقة الشرقية، 3 سبتمبر 2023 ( الشركة العامة للكهرباء)
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