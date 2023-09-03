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بعد سنوات طرح الأحمال.. استقرار الكهرباء يعيد لطرابلس بهاءها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 08:44 صباحا
بعد سنوات طرح الأحمال.. استقرار الكهرباء يعيد لطرابلس بهاءها
مقر الشركة العامة للكهرباء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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عاش الليبيون موسم صيف 2023 من دون انقطاعات مزمنة في التيار الكهربائي، كما كانت الحال في السنوات السابقة، وأعادوا اكتشاف عاصمتهم طرابلس وحدائقها العامة المضاءة ليلا بفضل استقرار الشبكة، بعد عقد من الاضطرابات.

وفي السابق، تسببت الأزمات المتواصلة للكهرباء، نتيجة تداعي الشبكة وتضررها من الاشتباكات بين الفصائل المسلحة وعمليات النهب، في زيادة معاناة الليبيين خلال عشرية الانقسام السياسي والحرب الأهلية.

وللمحافظة على الشبكة، كانت الشركة العامة للكهرباء تلجأ في السنوات العشر الأخيرة إلى تقنين التيار لفترات خلال ذروة الاستهلاك صيفا وشتاء، لكن مع تعيين إدارة جديدة في الشركة في يوليو 2022، تحسنت التغذية الكهربائية بوضوح، حسب تقرير لوكالة «فرانس برس».

وجرى إقرار خطة إعادة هيكلة شركة الكهرباء، وترافق ذلك مع هدوء نسبي بعد اشتباكات استمرت لسنين، فيما اطمأنت شركات أجنبية إلى الوضع، التي جددت مشروعات علقت على مدى سنوات.

انقطاع الكهرباء كان يمتد عشرين ساعة
حتى العام الماضي، كان الانقطاع يستمر أحيانا عشرين ساعة متواصلة في العاصمة طرابلس، بينما الوضع لا يحتمل من دون مكيفات هواء مع تجاوز الحرارة صيفا الأربعين درجة مئوية، حتى اضطر السكان إلى التكيف مع ذلك.

في حين استثمر كثيرون في بطاريات تكلف بضع عشرات من الدولارات، وتسمح بتشغيل جهاز التليفزيون أو مصباح أو مصباحين ووصلة إنترنت بسيطة. أما الميسورون منهم فقد اشتروا مولدات كهرباء قوية، لكنها تتسبب في ضجيج مزعج وتلوث، وتستهلك الكثير من الوقود، قد تصل كلفته إلى آلاف الدولارات، حسب تقرير «فرانس برس».

وكان كثير من الجزارين ومتاجر الحلويات والمثلجات يواجهون صعوبة في سلسلة التبريد، إذ يقول مؤيد الزياني، صاحب محل لحوم: «الوضع في تحسن، ويلاحظ ذلك الزبائن، فحتى مع وجود مولد، يضعف أداؤه وتضعف الثلاجات وتفسد اللحوم إذا استمر تشغيله أكثر من عشر ساعات».

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وتؤكد حنان الميلادي، التي تبيع عبر الإنترنت حلويات لحفلات الزواج والأعياد: «السنوات الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة للمواطن ولي شخصيا. كانت كارثة بمعنى الكلمة، خصوصا مع انقطاع الكهرباء، وطرح الأحمال من قِبل شركة الكهرباء، لحماية الشبكة».

وتضيف الميلادي، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال، وتبلغ 43 عاما: «تصوروا ما يحدث عندما تنقطع الكهرباء وعندي طلبية لم أكملها بعد!، والأصعب أننا لا نعرف متى تنقطع الكهرباء ومتى تعود».

 المولدات تهدر في ذروة الصيف يوليو
وتعلن الشركة العامة للكهرباء بانتظام تجهيزات جديدة في محطات توليد الكهرباء في البلاد، البالغ عددها نحو عشرين،  لكن هذا الأمر لم يحل خلال موجة القيظ في يوليو دون سماع هدير المولدات مجددا في المدينة إثر أعطال متفرقة، ومشاكل تتعلق بالحرارة المرتفعة.

ويسهم استقرار الشبكة الكهربائية في إعادة البريق إلى طرابلس التي يطلق عليها أبناؤها لقب «عروس البحر الأبيض المتوسط» بسبب واجهتها البحرية التي كانت تطلى سابقا بالكلس.

ويقول محمد رحومي، المنسق الإعلامي في مجموعة للحلويات: «من الواضح أن الاستقرار الإداري للشركة العامة للكهرباء أثر على استقرار الشبكة، وأيضا الاستقرار الأمني خلال هذه السنة. كل هذه العوامل لها دور في استقرار الشبكة الكهربائية. لكن للمواطن أيضا دور يؤديه، وهو تقليل الاستهلاك ودفع الفواتير».

أدنى كلفة كهرباء في المنطقة
وتعتبر كلفة الكهرباء في ليبيا هي من الأدنى في المنطقة، إذ تبلغ 0.050 دينار (أي 0.01 يورو) للكيلواط/ساعة للأفراد، و0.20 دينار (0,04 يورو) للمحلات.

في أحد أيام نهاية أغسطس، وعشية بدء عطلة نهاية الأسبوع، ضاق كورنيش طربلس بالسيارات مع زحمة سير عند منتصف الليل تذكر بعجقة ساعات الذروة.

ويقول عبد المالك فتح الله، وهو نادل في وسط المدينة يبلغ الثالثة والأربعين: «جهود الحكومة الحالية واضحة وملموسة، ولكن بسبب كل ما عشناه في السنوات الماضية لا يزال لدى المواطن ترقب، خوفا من أن يحدث شيء في أي وقت. الوضع لا يزال غير مستقر من الناحية الأمنية». 

ويضيف: «من الممكن جدا أن تندلع اشتباكات بين المجموعات المسلحة في أي وقت، وفي كل مرة تحدث اشتباكات تتضرر ممتلكات المواطنين، وأيضا محطات الكهرباء وبنيتها التحتية بسبب القصف العشوائي».

وحصلت اشتباكات كهذه في منتصف أغسطس، وكانت الأخطر بين المجموعات المسلحة منذ سنة في طرابلس، وأسفرت عن سقوط 15 قتيلا و146 جريحا.

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