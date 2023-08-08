أضواء طرابلس من الجو تثير تفاعلا واسعا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تفاعل متابعون ورواد صفحات تواصل اجتماعي ليبية مع صور جوية ليلية للعاصمة طرابلس ليلة أمس.

ونشرت الشركة العامة للكهرباء صور لقطات جوية لبعض الشوارع الرئيسية في طرابلس، وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صور جوية تغطي كامل العاصمة طرابلس الله يبارك وهي بكامل إنارتها».

طرابلس.. زاهية وباهية

وعلق حساب مواطن يحمل اسم «عبدالمنعم البلوشي» قائلا «فعلا الليلة درت دورة في وسط البلاد وحواشيها... نشهد بالله أنها ضاوية ورائعة وجميلة وزاهية وباهية.. بارك الله في الرجال اللي كانوا السبب وراء ذلك وفي ميزان حسناتهم».

3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط الليبية

الكهرباء: استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»

«الكهرباء»: بدء تركيب محطة جاهزة في عين زارة

وأبدى المواطن فؤاد الصديق إعجابا بمشهد العاصمة في أحد التعليقات قائلا «الله ينور عليكم»، بينما قالت رودينا السنوسي «الله يحميك يا بلادي»، فيما أشادت نادية بجهود موظفي الشركة العامة للكهرباء قائلة «ربي يبارك فيكم على مجهوداتكم الجبارة وينور حياتكم كيف ما نورتوا ليبيا».

أما حساب لشخص يدعى «ايهم اوس» قال: «الفرق كبير بين حد يبي يبني ويعمر.. وفرق بين حد يبي يهدم ويدمر.. ربي يوفقكم»، فيما ذكر عبدالمنعم «الموظفون أصبحوا أقل رواتب في الدولة كل يوم إصابات....».

وتقول الشركة العامة للكهرباء إنها تجري صيانات واسعة لدوائر نقل الطاقة في مختلف المدن والمناطق بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة ولضمان استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة عالية، كما تنفذ خططا استعجالية لمعالجة مشاكل الأعطال بشكل سريع داخل محطات التوزيع بالمناطق.

مشهد جوي ليلي للعاصمة طرابلس، 8 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

مشهد جوي ليلي للعاصمة طرابلس، 8 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

مشهد جوي ليلي للعاصمة طرابلس، 8 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

مشهد جوي ليلي للعاصمة طرابلس، 8 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

مشهد جوي ليلي للعاصمة طرابلس، 8 أغسطس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)