3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، تسجيل 3309 حالات ازدواج وظيفي، ضمن حملات تفتيش على صندوق الضمان الاجتماعي، والشركة العامة للكهرباء، وشركة الخطوط الليبية.

وأظهر بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الأحد، 1933 حالة ازدواج وظيفي بين العاملين بالشركة العامة للكهرباء، البالغ عددهم 44 ألفا و539 عاملا، بـ4.4% من إجمالي موظفي الشركة، وذلك وفق بيانات منظومة مركز المعلومات والتوثيق التي استند إليها بيان وزارة العمل والتأهيل.

وأظهر بيانات الوزارة 1286 حالة ازدواج وظيفي بين موظفي التضامن الاجتماعي، البالغ عددهم 15 ألفا و340 موظفا، بنحو 0.8% من إجماليهم، وذلك بالاستناد إلى مطابقة صندوق الضمان الاجتماعي.

بينما جاءت نسبة الازدواج الوظيفي في شركة الخطوط الليبية 4.35%، بعدما جرى كشف 90 حالة ازدواج وظيفي من إجمالي العاملين بالشركة، البالغ عددهم 2067 موظفا.

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وزير العمل في مرمى الاتهامات بسبب الحملة على «الازدواج الوظيفي»

وأطلقت وزارة العمل مؤخرا حملة لكشف حالات الازدواج الوظيفي. وذلك بعدما وضعت الظاهرة وزير العمل، على العابد، في مرمى الاتهامات في منتصف يوليو الماضي، إثر الكشف عن حالات لموظفين يعملون في القطاعين العام والخاص بالوقت نفسه. وعزى العابد -آنذاك- الظاهرة إلى ما وصفه بـ«التسيب» داخل القطاع العام. لكن تصريحات الوزير أثارت ردود فعل ساخرة، واتهامات بحقه.

وفي نهاية يونيو الماضي، نشرت وزارة العمل نتائج الحملات التفتيشية التي استهدفت رصد الازدواج الوظيفي للعاملين في الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمعلوماتية، والمصارف التجارية، وفي باقي شركات الاتصالات، إإذ تراوحت النسبة بين 6 و17%، بإجمالي 1092 موظفا من أصل 11 ألفا و434 موظفا، وفق بيان الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».