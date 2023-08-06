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3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 12:08 مساء
3309 حالات ازدواج وظيفي في «الكهرباء» والضمان الاجتماعي والخطوط الليبية
وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة (أرشيفية)
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أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، تسجيل 3309 حالات ازدواج وظيفي، ضمن حملات تفتيش على صندوق الضمان الاجتماعي، والشركة العامة للكهرباء، وشركة الخطوط الليبية.

وأظهر بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الأحد، 1933 حالة ازدواج وظيفي بين العاملين بالشركة العامة للكهرباء، البالغ عددهم 44 ألفا و539 عاملا، بـ4.4% من إجمالي موظفي الشركة، وذلك وفق بيانات منظومة مركز المعلومات والتوثيق التي استند إليها بيان وزارة العمل والتأهيل.

وأظهر بيانات الوزارة 1286 حالة ازدواج وظيفي بين موظفي التضامن الاجتماعي، البالغ عددهم 15 ألفا و340 موظفا، بنحو 0.8% من إجماليهم، وذلك بالاستناد إلى مطابقة صندوق الضمان الاجتماعي.

بينما جاءت نسبة الازدواج الوظيفي في شركة الخطوط الليبية 4.35%، بعدما جرى كشف 90 حالة ازدواج وظيفي من إجمالي العاملين بالشركة، البالغ عددهم 2067 موظفا.

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 وزير العمل في مرمى الاتهامات بسبب الحملة على «الازدواج الوظيفي»

وأطلقت وزارة العمل مؤخرا حملة لكشف حالات الازدواج الوظيفي. وذلك بعدما وضعت الظاهرة وزير العمل، على العابد، في مرمى الاتهامات في منتصف يوليو الماضي، إثر الكشف عن حالات لموظفين يعملون في القطاعين العام والخاص بالوقت نفسه. وعزى العابد -آنذاك- الظاهرة إلى ما وصفه بـ«التسيب» داخل القطاع العام. لكن تصريحات الوزير أثارت ردود فعل ساخرة، واتهامات بحقه.

وفي نهاية يونيو الماضي، نشرت وزارة العمل نتائج الحملات التفتيشية التي استهدفت رصد الازدواج الوظيفي للعاملين في الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمعلوماتية، والمصارف التجارية، وفي باقي شركات الاتصالات، إإذ تراوحت النسبة بين 6 و17%، بإجمالي 1092 موظفا من أصل 11 ألفا و434 موظفا، وفق بيان الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

2472 موظفا في المصارف لديهم ازدواج وظيفي
في المصارف التجارية، اتضح وجود 140 من أصل 279 موظفا في مصرف النوران لديهم ازدواج وظيفي، بـ35%، وجاء مصرف الإسلامي ثانيا بـ32%، بواقع 184 من 575 موظفا. وتراوحت نسبة في المصارف المتبقية بين 2 و27%، وذلك بإجمالي 2148 موظفا لديهم ازدواج وظيفي من أصل 22 ألفا و828 موظفا.

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