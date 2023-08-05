«الكهرباء»: بدء تركيب محطة جاهزة في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، في تركيب محطة جاهزة مجرورة جهد «30 ك. ف» بمنطقة القرقني في عين زارة؛ لمعالجة الاختناقات وحالات انخفاض الجهد الذي تشهده المنطقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وقالت شركة الكهرباء في بيان مقتضب: إن شحن المحطة سيجرى فور الانتهاء من أعمال التركيبات والتغلب على الاختناقات التي أرهقت سكان المنطقة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والدخول في المرحلة الثانية من خطط تطوير مكونات شبكة الجهد المتوسط.

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علمًا بأن العمل في تركيب المحطة الجديدة جرى تحت إشراف الإدارة العامة للجهد المتوسط في طرابلس، وبمساندة الإدارة العامة للخدمات وإدارة مشروعات توزيع العاصمة.

وتسببت موجة الحر التي تشهدها ليبيا أخيرًا في فصل التيار الكهربائي عن عديد من المناطق الليبية جراء حدوث أعطال في المحولات والكابلات، فيما تكافح شركة الكهرباء لإصلاح الأعطال وإعادة التيار.

من أعمال تركيب محطة جاهزة في عين زارة، 5 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب محطة جاهزة في عين زارة، 5 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب محطة جاهزة في عين زارة، 5 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)