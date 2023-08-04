شركة الكهرباء: إنجاز 75% من مشروع محطة مصنع الدقيق في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن نسبة الإنجاز في مشروع محطة مصنع الدقيق «جهد 11/66 ك.ف سبها المنفذ» الجاري تنفيذها بلغت 75%، مشيرة إلى استمرار العمل في المشروع من قبل الأطقم الهندسية والفنية المختصة.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مشروع محطة كهرباء مصنع الدقيق في سبها الجاري تنفيذه من قبل شركة الأعمال الكهربائية، يهدف إلى تخفيف الأحمال على محطة مشروع حمزة، وتحسين الجهد بالمنطقة المجاورة للمصنع.

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وأضافت الشركة أن المشروع يجري بإشراف ومتابعة من الإدارة العامة لمشروعات التوزيع التابعة لإدارة مشروعات متابعة توزيع المنطقة الجنوبية، ويأتي من ضمن خطط الشركة العامة لتنفيذ محطات جديدة حديثة التصنيع حفاظًا على استقرار الشبكة والرفع من كفاءتها.

موقع العمل بمحطة مشروع مصنع الدقيق في سبها. (الشركة العامة للكهرباء)

موقع العمل بمحطة مشروع مصنع الدقيق في سبها. (الشركة العامة للكهرباء)

موقع العمل بمحطة مشروع مصنع الدقيق في سبها. (الشركة العامة للكهرباء)

موقع العمل بمحطة مشروع مصنع الدقيق في سبها. (الشركة العامة للكهرباء)

موقع العمل بمحطة مشروع مصنع الدقيق في سبها. (الشركة العامة للكهرباء)

موقع العمل بمحطة مشروع مصنع الدقيق في سبها. (الشركة العامة للكهرباء)