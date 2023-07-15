«الكهرباء»: صيانة عطب مفاجئ بمحطة سبها الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إجراء أعمال صيانة لـ«عطب مفاجئ» بمحطة سبها الغربية «B» بواسطة فرق الصيانة بدائرة الجهد المتوسط سبها.

وشملت أعمال الصيانة، استبدال خلايا ومحول خاص بالمحطة بسعة 20 ميغا، وفق بيان مقتضب أشار إلى أن أعمال الصيانة جاءت بعد «عطب مفاجئ» أدى إلى إتلاف خلال «11 ك.ف».

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واضطلعت شركة «النخبة الهندسية» للمقاولات العامة، أمس الجمعة، بشحن خط نقل الطاقة الخليج - رأس لانوف جهد «400 ك.ف»، بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة لنحو 32 برجًا، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة التابعة لشركة الكهرباء.

من أعمال صيانة عطب بمحطة سبها الغربية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة عطب بمحطة سبها الغربية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة عطب بمحطة سبها الغربية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة عطب بمحطة سبها الغربية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة عطب بمحطة سبها الغربية، 15 يوليو 2023. (شركة الكهرباء)