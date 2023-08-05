لضمان استمرار التغذية.. شركة الكهرباء تستقبل شحنات زيوت خاصة بمحطات التوليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول شحنات زيوت إلى مخازن الشركة خاصة بمحطات توليد الكهرباء.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى تسلم الشحنات، وإيداعها في المخازن من قِبل دائرة الفحص والتسلم في ساعات متأخرة من الليل.

يأتي ذلك ضمن جهود مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات المحطات من أجل ضمان استمرارية التغذية الكهربائية لوحدات الإنتاج، وتحسين أداء عملها .

-«الكهرباء»: نقل عوازل من غريان إلى مواقع صيانة 3 خطوط طاقة

إنجاز 75% من محطة مصنع الدقيق

أكدت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، أن نسبة الإنجاز في مشروع محطة مصنع الدقيق «جهد 11/66 ك ف» في سبها الجاري تنفيذها بلغت 75%، مشيرة إلى استمرار العمل في المشروع من قِبل الأطقم الهندسية والفنية المختصة.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مشروع محطة كهرباء مصنع الدقيق الجاري تنفيذه من قِبل شركة الأعمال الكهربائية يستهدف تخفيف الأحمال على محطة مشروع حمزة، وتحسين الجهد في المنطقة المجاورة للمصنع.

استلام شحنات زيوت توليد الكهرباء، صفحة شركة الكهرباء (فيسبوك)، 5 أغسطس

استلام شحنات زيوت توليد الكهرباء، صفحة شركة الكهرباء (فيسبوك)، 5 أغسطس

استلام شحنات زيوت توليد الكهرباء، صفحة شركة الكهرباء (فيسبوك)، 5 أغسطس