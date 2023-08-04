«الكهرباء»: نقل عوازل من غريان إلى مواقع صيانة 3 خطوط طاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، نقل شحنات تحمل عوازل من مخزن بورشادة في مدينة غريان إلى مواقع العمل بثلاثة خطوط لنقل الطاقة تُجرى أعمال صيانتها.

والخطوط الثلاثة هي «سرت ـ رأس لانوف، أجدابيا ـ جالو، والتميمي ـ مراوة» جهد «220 ك. ف»، وجرى نقل العوازل إليها للعمل على تقوية شبكة النقل الكهربائي وضمان استمراريتها، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

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وقالت الشركة: إن عملية النقل جرت عن طريق شركة الطاقة المستديمة، وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة.

من نقل عوازل إلى مواقع صيانة ثلاثة خطوط لنقل الطاقة، 4 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من نقل عوازل إلى مواقع صيانة ثلاثة خطوط لنقل الطاقة، 4 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)

من نقل عوازل إلى مواقع صيانة ثلاثة خطوط لنقل الطاقة، 4 أغسطس 2023. (شركة الكهرباء)