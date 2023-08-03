حكومة الوحدة تعفي توريدات شركة الكهرباء من رسوم وضرائب الموانئ

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ختام اجتماعه العادي السادس للعام 2023، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة غدامس غرب البلاد، على إعفاء توريدات الشركة العامة للكهرباء من رسوم وضرائب الموانئ خلال فترة خطة معالجة أزمة الكهرباء، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» وأعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.

كما اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محضر الترسية للجنة العطاءات بمصلحة الطيران المدني (الثالث والعشرين) بشأن تنفيذ مشروع توريد وتركيب مساعدات ملاحية (dme-cvo) بمطاري سبها وزوارة بالتعاقد مع شركة (أيروناف الكندية).

وأوضح حمودة أن هذا الإجراء يأتي في ظل التطورات التي يشهدها قطاع المواصلات من فتح مطارات وتدشين رحلات خارجية جديدة بين ليبيا ودول أخرى، وذلك في إطار مساعي وزارة المواصلات إلى الارتقاء بالعمل المقدم من مصلحة الطيران.

- حكومة الوحدة تأذن بالتعاقد لتنفيذ 5 مشاريع لمعالجة مختنقات الإسكان العام بمنطقة العسة

- حكومة الوحدة توافق على إمداد مدينة غدامس بمياه النهر الصناعي