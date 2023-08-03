حكومة الوحدة تعفي توريدات شركة الكهرباء من رسوم وضرائب الموانئ

وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ختام اجتماعه العادي السادس للعام 2023، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة غدامس غرب البلاد، على إعفاء توريدات الشركة العامة للكهرباء من رسوم وضرائب الموانئ خلال فترة خطة معالجة أزمة الكهرباء، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» وأعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
كما اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محضر الترسية للجنة العطاءات بمصلحة الطيران المدني (الثالث والعشرين) بشأن تنفيذ مشروع توريد وتركيب مساعدات ملاحية (dme-cvo) بمطاري سبها وزوارة بالتعاقد مع شركة (أيروناف الكندية).
وأوضح حمودة أن هذا الإجراء يأتي في ظل التطورات التي يشهدها قطاع المواصلات من فتح مطارات وتدشين رحلات خارجية جديدة بين ليبيا ودول أخرى، وذلك في إطار مساعي وزارة المواصلات إلى الارتقاء بالعمل المقدم من مصلحة الطيران.
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الإجراءات المعتمدة
واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة كذلك محضر الترسية الصادر عن اللجنة الفنية المشكلة الخاصة بمشروع توريد وتركيب جهازي «سكنر» (x-ray) بمنفذ رأس اجدير الحدودي، وكذلك اعتمد محضر الترسية الأول للجنة العطاءات بمركز بنغازي الطبي بشأن القيام بأعمال التشغيل والصيانة للمنظومات الكهروميكانيكية المتنوعة بالمركز.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على إصدار قرار بإنشاء نادٍ بحري خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، واعتماد الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية، أعمال المباني والصيانة الكاملة، واعتماد نتائج أعمال لجنة توفير الأعلاف الحيوانية، واعتماد مقترح تسمية أمناء مجمع القرآن الكريم.
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