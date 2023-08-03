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الدبيبة: ما حققناه في ملف الكهرباء غير كافٍ.. وسنطلق مشروعات للإمداد المائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 12:01 مساء
الدبيبة: ما حققناه في ملف الكهرباء غير كافٍ.. وسنطلق مشروعات للإمداد المائي
الدبيبة خلال إلقائه كلمة في الاجتماع السادس لحكومة الوحدة في غدامس، 3 أغسطس 2023، (صورة من مقطع فيديو)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن حكومته «تصدت لمشكلة الكهرباء عندما كانت المدن تغرق في الظلام»، متابعًا: «أقول بكل شجاعة ما تحقق في ملف الكهرباء ما زال غير كافٍ».

وتابع: «ما زلنا مهمومين ومشغولين لمواصلة العمل بكل ثقة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، ومواكبة واستيعاب التوسع في الاستهلاك»، حسب كلمته في الاجتماع العادي السادس بمدينة غدامس اليوم الخميس، نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

إعلان تنفيذ مشروعات في الإمداد المائي
وأعلن الدبيبة بدء تنفيذ مشروعات في الإمداد المائي بعد تعامل حكومته مع الحاجة الملحة للمياه في عدة مناطق خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى حفر 160 بئرًا خلال الفترة الماضية.

بث مباشر.. اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس
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وأكمل: «كما بدأنا ملف معالجة الصرف لصحي من خلال شبكة حديثة في المدن، وستكون الانطلاقة من سبها كما سننفذ شبكات للصرف الصحي في أجدابيا وطرابلس».

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