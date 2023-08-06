الكهرباء: استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، استمرار العمل في مشروع خط نقل الطاقة «الرويس – أبوعرقوب» بجهد استيعابي «400 كيلو فولت» من ناحية بئر الغنم، جنوب غرب طرابلس، وذلك لزيادة أداء النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية في المنطقة، وضمان استقرارها.

وقد باشرت شركة الطاقة المستدامة للأعمال الكهربائية أعمال تركيب وسحب الأسلاك بالخط تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وذلك وفق بيان الشركة العامة للكهرباء.

- شركة الكهرباء: وصول شحنات مخصصة لمحطات الخمس والرويس وجنوب طرابلس

- «الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الثانية بمحطة شمال بنغازي

- «الكهرباء» تبدأ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية

والأربعاء الماضي، بدأت الشركة العامة للكهرباء في تجميع وتركيب برج التعليق رقم 323 على مسار مشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب» جهد «400 ك ف»