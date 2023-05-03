«الكهرباء» تبدأ العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، بدء إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميغاوات.

وأضاف الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أعمال العمرة تقوم بها شركة «GE» الأميركية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة الذين أبدوا العزم على عودتها للخدمة من جديد، بعد الانتهاء من أعمال العمرة بشكل آمن يضمن سلامتها دعمًا للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة.

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وأمس الإثنين، أفادت الشركة بوصول معدات وقطع غيار جديدة خاصة بمحطة الخمس، موردة من شركة «GE» الأميركية، وذلك في إطار جهودها لدعم الشبكة الكهربائية والحفاظ على نمط عطاء محطات التوليد وزيادة أدائها الإنتاجي.

محطة الخمس الاستعجالية (الشركة العامة للكهرباء)

محطة الخمس الاستعجالية (الشركة العامة للكهرباء)

محطة الخمس الاستعجالية (الشركة العامة للكهرباء)

محطة الخمس الاستعجالية (الشركة العامة للكهرباء)

محطة الخمس الاستعجالية (الشركة العامة للكهرباء)