شركة الكهرباء تعلن قرب انتهاء العمل في خط شمال بنغازي - سي فرج (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، العمل على استكمال ما تبقى من سحب أسلاك الشد على خط شمال «بنغازي - سي فرج» رقم (1-2) جهد (400 ك.ف)، منوهة إلى أنه «قارب على الانتهاء».

تسارع العمل في سحب الأسلاك

وأشارت الشركة في بيان إلى أن «شركة واحات الشاطئ تسارع العمل في سحب الأسلاك، بالتعاون مع شركة الطاقة المستديمة، وبإشراف ومتابعة الإدارة العامة لنقل الطاقة».

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ونوهت الشركة العامة للكهرباء إلى «السعي نحو الإسراع في استكمال هذا الخط، نظرا إلى أهميته القصوى في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمنطقة، وتحسين أداء عملها، والاستفادة منه في نقل الطاقة من محطة توليد شمال بنغازي إلى الشبكة العامة».

من عملية شد الأسلاك في خط شمال بنغازي - سي فرج، 2 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عملية شد الأسلاك في خط شمال بنغازي - سي فرج، 2 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عملية شد الأسلاك في خط شمال بنغازي - سي فرج، 2 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عملية شد الأسلاك في خط شمال بنغازي - سي فرج، 2 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من عملية شد الأسلاك في خط شمال بنغازي - سي فرج، 2 مايو 2023. (الشركة العامة للكهرباء)