«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية في محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

ينفذ الأعمال فنيون تابعون للمحطة بالمشاركة مع مختصين من شركة «GE» الأميركية، للمحافظة على نمط عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

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وحسب البيان، فإن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط مجلس إدارة شركة الكهرباء الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج عبر تركيز الجهود على صيانة باقي وحدات التوليد، دعمًا للشبكة الكهربائية، والمحافظة على استقرارها.

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي، 8 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي، 8 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

محطة شمال بنغازي، 8 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)