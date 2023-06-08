«الكهرباء»: استكمال الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تواصل العمل من أجل استكمال مشروع الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس جهد «400 ك.ف».

وشملت الأعمال «سحب وشد السلك لفازتين» على مسار الخط الذي تنفذه شركة «الطاقة المستديمة» تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

«الكهرباء» تواصل تنفيذ خط 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس

شركة الكهرباء: بدء تنفيذ الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس

وتحدثت الشركة عن «عوائق» لم تحددها تعرقل جهودها، مشددة على عزمها لاستكمال المشروع؛ نظرا لـ«أهميته القصوى» في زيادة أداء النقل الكهربائي دعما للشبكة وتلبية للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

من أعمال استكمال الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس، 8 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس، 8 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس، 8 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس، 8 يونيو 2023. (شركة الكهرباء)