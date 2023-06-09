وصول معدات لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة والخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار مخصصة لثلاث محطات لتوليد الكهرباء.

ووصلت قطع غيار من شركة «GE» الأميركية لأعمال الصيانة في محطتي شمال بنغازي والزويتينة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وصول معدات لمحطة الخمس

واستقبلت الشركة معدات خاصة بمحطة الخمس البخارية مورّدة من شركة «نورت آند ساوت» لضمان تشغيل وحدات التوليد بالمحطة ورفع كفاءتها الإنتاجية.

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كما وردت شحنات من الزيوت عبر شركة «نومس»، ستوزع على محطات الإنتاج.