شركة الكهرباء: وصول شحنات مخصصة لمحطات الخمس والرويس وجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 56 شحنة مخصصة لمحطات إنتاج الطاقة الخمس والرويس وجنوب طرابلس.

واستقبل مطار معيتيقة الدولي الشحنات أمس الثلاثاء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن تلك الشحنات ستستهم في دعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي لتعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية.

وصول شحنة من أعمدة الإنارة

ويوم الجمعة الماضي، استقبلت مخازن شركة الكهرباء شحنة من أعمدة الإنارة الطرقية الخاصة بالطريق السريع في طرابلس.

- وصول شحنة من أعمدة الإنارة للطريق السريع بطرابلس لمخازن شركة الكهرباء

ويأتي ذلك في إطار خططها لصيانة وتركيب الإنارة العامة بالطرق الرئيسة واستبدالها بالمصابيح الاقتصادية بالمدن والمناطق الليبية كافة.

الشحنة خلال نقلها من المطار إلى مخازن شركة الكهرباء.

الشحنة خلال نقلها من المطار إلى مخازن شركة الكهرباء.