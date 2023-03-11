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«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 مارس 2023, 08:32 مساء
«دايو» الكورية تفوز بصفقة بقيمة 790 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء في ليبيا
محطة كهرباء مصراتة الاستعجالي (أرشيفية: الإنترنت)
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فازت شركة «دايو» الكورية الجنوبية بصفقة لإنشاء محطات توليد الكهرباء في كل من مليتة ومصراتة بقيمة 790 مليون دولار.

ووقعت الشركة العامة للكهرباء مع «دايو» على الصفقة من أجل إقامة مشروع المسار السريع لبناء محطات توليد الكهرباء في ليبيا، حسبما نقلت وكالة «يونهاب» الإخبارية عن الشركة الكورية.

خطة لسد عجز الكهرباء صيفا
ويهدف هذا المشروع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصيف. وقال مسؤول في الشركة الكورية إن العقد جاء ثمرة لاستراتيجية دقيقة ومثابرة للشركة في ليبيا «التي هي إحدى الأسواق الرئيسية لنا».

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وتعيش ليبيا أزمة عجز كبير في التزود بالطاقة الكهربائية، على الرغم من إطلاق العديد من المشاريع لسد النقص.

وفي وقت سابق، قدّر موقع «إنرجي كابيتال باور» الأميركي القيمة الإجمالية لعقود مشروعات الكهرباء في ليبيا بنحو خمسة مليارات دولار، في حين يقُدّر إنتاج الكهرباء بنحو خمسة آلاف ميغاوات، ويبلغ العجز نحو 2500 ميغاوات.

14.8 ألف ميغاوت.. إنتاج الكهرباء في 2025
وتتوقع الشركة العامة للكهرباء ارتفاع طاقتها الإنتاجية مع دخول عدة مشاريع جاري إنجازها الخدمة، إلى 14 ألفا و834 ميغاوات بحلول عام 2025، و21 ألفا و669 ميغاوات بحلول العام 2030.

وسبق لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي أن اشتكى من وجود معدلات خطيرة جداً في نمو استهلاك الكهرباء بالبلاد، إذ بلغ هذا النمو 12%.

ودخلت شركة« دايو»، كأول شركة كورية ليبيا خلال العام 1978، قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسعت لتعزيز الثقة مع الحكومة الليبية من خلال تنفيذ 163 مشروعا بقيمة 11 مليار دولار في المجالات المختلفة مثل توليد الطاقة والبتروكيماويات والهندسة المدنية والبناء وغيرها.

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