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الدبيبة يتابع خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 10:32 مساء
الدبيبة يتابع خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، الأربعاء 8 مارس 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي ومديري الإدارات الفنية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.

مراجعة خطة العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة
وفي بداية الاجتماع، تابع الدبيبة نتائج اجتماع المتابعة السابق، الذي جرى فيه الاتفاق على تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

- شركة الكهرباء تبحث احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية المقبلة

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء شكره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الإمكانات المادية واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة والمهمة، وكذلك اعتماده جدول مرتبات العاملين بالشركة، والذي أسهم في نجاح مشروعاتها.

الدبيبة يؤكد ضرورة وجود خطة ترشيد للاستهلاك
وأكد الدبيبة ضرورة وجود خطة ترشيد للاستهلاك، تساهم فيها أجهزة الدولة، وتساعد في استقرار الشبكة، مُصدرًا تعليماته بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة الذروة الصيفية.

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