الدبيبة يتابع خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، وذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي ومديري الإدارات الفنية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.

مراجعة خطة العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة

وفي بداية الاجتماع، تابع الدبيبة نتائج اجتماع المتابعة السابق، الذي جرى فيه الاتفاق على تنفيذ عدد من العمرات الجسيمة ومشروعات النقل العاجلة، وتركيب عدادات الدفع المسبق واستكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

- شركة الكهرباء تبحث احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية المقبلة

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء شكره لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الإمكانات المادية واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة والمهمة، وكذلك اعتماده جدول مرتبات العاملين بالشركة، والذي أسهم في نجاح مشروعاتها.