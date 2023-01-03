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شركة الكهرباء تبحث احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 10:09 صباحا
شركة الكهرباء تبحث احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية المقبلة
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي خلال ترؤسه اجتماع مديري الشركة، 3 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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 بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي احتياجات المحطات لمجابهة الذروة الصيفية القادمة، وسبل توريد قطع الغيار التي تحتاجها الشركة ببعض المشاريع وعلى رأسها مشاريع خطوط النقل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بالمدراء العامين بالشركة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، إذ جرى استعراض أخر المستجدات على صعيد الإنتاج وألية تطوير وتشغيل بعض المحطات بما يعزز من القدرة الإنتاجية، وفق بيان صادر عن الشركة أمس الإثنين.

شركة الكهرباء والذروة الشتوية
وأشاد المشاي بجهود المهندسين والفنيين التي بذلوها خلال الذروة الشتوية حاثا إياهم على بذل المزيد فيما تبقى من الذروة والرفع من معاناة المواطنين، وإكمال مسيرة الإصلاح التى أطلقتها الشركة.

ويوم الإثنين، أجرت الشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة دورية لمحطتي سوق الرياضية وثانوية قرجي في العاصمة طرابلس، فضلًا عن صيانة شبكة التوزيع في بني وليد.

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