وصول قطع غيار ألمانية لمحطة كهرباء الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، وصول حاويات محملة بمعدات وقطع غيار موردة من شركة «سيمنز» الألمانية إلى ميناء طرابلس البحري.

وقالت الشركة في بيان، إن هذه المعدات جرى نقلها إلى محطة كهرباء الجبل الغربي «الرويس»، لافتة إلى استخدامها في أعمال العمرة الجسيمة التي تنفذها شركة «سيمنز» للوحدة الغازية الأولى بالمحطة.

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وأشارت إلى أن هذه المعدات تدخل ضمن اتفاقات مبرمة لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد، في إطار جهود دعم الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.

وصول قطع غيار ألمانية لمحطة كهرباء الرويس، 9 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

وصول قطع غيار ألمانية لمحطة كهرباء الرويس، 9 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

وصول قطع غيار ألمانية لمحطة كهرباء الرويس، 9 مارس 2023. (شركة الكهرباء)