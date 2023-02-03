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تواصل أعمال الصيانة بالوحدة السادسة في محطة كهرباء الرويس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 11:01 مساء
تواصل أعمال الصيانة بالوحدة السادسة في محطة كهرباء الرويس
محطة كهرباء الرويس، 3 فبراير 2023، (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة تواصل أعمال العمرة الجسيمة لمولد الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس، بمشاركة فنيي ومهندسي إدارة المحطة بمساعدة خبراء من شركة «سيمنز» الألمانية.

وستدخل الوحدة على الشبكة الكهربائية فور انتهاء العمرة بما سيسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك في إطار جهود شركة الكهرباء لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات إنتاج الطاقة عبر العمرات الجسيمة لإطالة عمرها وزيادة إننتاجها.

وتعتبر محطة كهرباء الرويس أحد أهم المحطات التي تعتمد عليها الشركة لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية، حيث من المنتظر تشغيلها بطاقتها الإنتاجية الكاملة مع عمل الوحدة السادسة.

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