«الكهرباء»: وصول دفعة قطع غيار ألمانية جديدة لمحطة الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن وصول معدات وقطع الغيار الجديدة الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية، والخاصة بمحطة الرويس- الجبل الغربي.

وأفادت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، بوصول المعدات وقطع الغيار الجديدة لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بالمحطة لدعم الشبكة الكهربائية، بعد تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية.

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وتوقعت الشركة دخول الوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي على الشبكة في 20 ديسمبر المقبل؛ وذلك بعد انتهاء أعمال العمرة الجسيمة بها، لافتة إلى أن الصيانة الجارية للوحدة الثالثة، ستدعم الشبكة الكهربائية بقدرة 156 ميغاوات.

المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية (الشركة العامة للكهرباء)

المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية (الشركة العامة للكهرباء)