«الكهرباء»: عمرة جسيمة للوحدة السادسة بمحطة الرويس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إجراء عمرة جسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي، التي تدعم الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 156 ميغاوات فور صيانتها.

وأجرى العمرة الجسيمة فنيو ومهندسو المحطة بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، وشملت استخراج عمود التوربينة للوحدة، وفق بيان مقتضب صادر عن شركة الكهرباء.

والإثنين، أعلنت شركة الكهرباء وصول معدات وقطع غيار وحدات التوليد الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية، عبر ميناء طرابلس البحري، والخاصة بمحطة الرويس- الجبل الغربي.

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وأفادت الشركة، في بيان، بوصول عمود التوربينة للوحدة السادسة بمحطة الرويس وهي أيضًا تحت العمرة الجسيمة لتدخل على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد متوقع لتشغيل الوحدة الثالثة بمحطة الرويس

وسبق أن توقعت شركة الكهرباء دخول الوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي على الشبكة في 20 ديسمبر المقبل؛ وذلك بعد انتهاء أعمال العمرة الجسيمة بها.

ويواصل فنيو ومهندسو الشركة بالتعاون مع مختصين من شركة «سيمنز» الألمانية أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بالمحطة، ويعني إعادة تشغيلها تدعيم الشبكة العامة بنحو 156 ميغاوات، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة السادسة بمحطة الرويس، 10 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة السادسة بمحطة الرويس، 10 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)