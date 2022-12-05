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«الكهرباء»: وصول معدات وقطع غيار ألمانية لمحطة الرويس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 08:34 مساء
«الكهرباء»: وصول معدات وقطع غيار ألمانية لمحطة الرويس
المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية تصل ميناء طرابلس البحري، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، وصول معدات وقطع غيار وحدات التوليد الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية، عبر ميناء طرابلس البحري، والخاصة بمحطة الرويس- الجبل الغربي.

وأفادت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، بوصول عمود التوربينة للوحدة السادسة بمحطة الرويس وهي أيضًا تحت العمرة الجسيمة لتدخل على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

- «الكهرباء» تتوقع تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة الرويس في 20 ديسمبر

والأسبوع الماضي توقعت الشركة دخول الوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي على الشبكة في 20 ديسمبر المقبل؛ وذلك بعد انتهاء أعمال العمرة الجسيمة بها.

ويواصل فنيو ومهندسو الشركة بالتعاون مع مختصين من شركة «سيمنز» الألمانية أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بالمحطة، ويعني إعادة تشغيلها تدعيم الشبكة العامة بنحو 156 ميغاوات، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية تصل ميناء طرابلس البحري، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)
المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية تصل ميناء طرابلس البحري، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)
المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية تصل ميناء طرابلس البحري، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)
المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية تصل ميناء طرابلس البحري، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)
المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية تصل ميناء طرابلس البحري، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)
المعدات الموردة من شركة «سيمنز» الألمانية تصل ميناء طرابلس البحري، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (الشركة العامة للكهرباء)
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