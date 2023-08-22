مستشار الدبيبة يبحث مع السفير التركي مستجدات التعاون في مجال الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة، أسامة الضراط، مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، مستجدات التعاون في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء وسبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وفق منصة حكومتنا.

محادثات مستشار الدبيبة مع السفير التركي

كما تطرق الطرفان خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء إلى نسبة الإنجاز في المشاريع الجارية، واتفق يلماز والضراط على ضرورة تذليل الصعوبات التي قد تواجه سير الأعمال في مختلف المشاريع.

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